Samira CHELBIA

Objet : Lettre de présentation d’EROS Groupe

Cher Client,

Nous avons l’honneur de venir par la présente vous présenter notre Société Elryada Oil Services « EROS Groupe » qui est composé de :

• EROS SERVICES PETROLIERS :

Spécialisée fondamentalement dans la prestation de tous les services qui sont en relation avec le secteur pétrolier répondant aux besoins de ses clients et possédant les capacités et les compétences professionnelles qui la placent à l’avant-garde grâce aux expériences acquises.

Formée par des jeunes ingénieurs, techniciens et ouvriers hautement qualifié et ayant des références bien connues dans le service pétrolier, notre Société tend à s’imposer sur le marché local ainsi qu’international et devenir l’un des acteurs majeurs du secteur.



• EROS MI

Spécialisée fondamentalement dans la maintenance industrielle, instrumentation, électricité et construction métallique (on-shore & off-shore) avec ses diverses branches parmi ses activités:

o Construction métallique

o Maintenance industrielle

o Location et vente d’équipements et de matériels de différentes dimensions (Mini-Containers, school-containers, Room-Containers, Open-Top, Bottle-Racks, baskets, portakabins, Chariot élévateur, Track…).

o Location véhicules de transports spécialisés avec système de smart-drive professionnel (avec/sans chauffeurs), ci-dessous une liste des véhicules appartenant à EROS :



 C4 Picasso (7 places),

 Mazda CX7 4X4 (Automatic),

 Peugeot 508 (Automatic),

 C3, C4,

 Truck (Jumper 7 places)





Comme nous pouvons mettre à vos dispositions toute marque de voiture que vous désirez à zéro km.

o Location de la main d’œuvre (cadres, techniciens supérieurs, administratifs, ouvriers, personnels hautement qualifiés…).

o Location de Villa ou Appartement meublé.





• EROS TRADING



C’est une Société d’Import/Export constituée fondamentalement pour pouvoir répondre à la demande particulière, ponctuelle et personnelle de différentes entreprises, tout en faisant de la vente et achat en gros de différents produits.



Étant composées d’experts, EROS TRADING a pour objectif de construire chaque jour une relation de partenariat, encore plus transparente et professionnelle avec ses client pour permettre d’améliorer ses commandes répondant exactement à la demande…





Dans ce cadre d’activité, « EROS Groupe » s’occupe de:

• Mécanique générale.

• Remise en état des vannes.

• Remise en état des clapets.

• Remise en état et calibration des soupapes.

• Tout équipement de process

• Réparation de moteurs électriques

• étalonnage des manomètres

• Pipe flushing

• Mise à la disposition d’opérateurs de production, de maintenance et d’autres services généraux.

• Travaux de construction, soudure sur site, pose de pipe line et génie civil.

• Location et vente de matériels pré-élingués et certifiés de différentes dimensions :



 Cargo Basket 13m x 2.5m CMU: 40 T











Cargo Basket 13m x 2.5m CMU40 T Certifié











 Compresseurs

 Générateurs

 Pompes

 Baskets (différentes dimensions )

 Port cabins…)











• Location et vente de différents outillages pour différents types de chantiers (Vannes, Compresseurs, Générateurs, Chariot de manutention, Chariot élévateur, tous types d’équipements de sécurités...).



• Mise à la disposition d’opérateurs de production, de maintenance et d’autres services généraux.



• Travaux de construction, soudure sur site, pose de pipe line et génie civil.



En outre, EROS mi met à la disposition de ses clients une unité hydraulique de mise sous pression allant jusqu'a 400 bars.









Unité Hydraulique de mise sous pression



Cette unité pourra servir à tester :

• Les flexibles

• Les pipelines

• Les réservoirs à pression

• Les vannes

• Les clapets

• Les manomètres

• Autre...

Par ailleurs, une équipe spécialisée "Tests hydrauliques" pourra vous assurer tout type de test hydraulique sous la supervision d'un bureau de contrôle agrée.



NOS PRINCIPES:

1- Respect & application des procédures clients en termes d’hygiène et de sécurité.

2- Commencer et Finir le travail dans le respect total du politique client sur le plan Qualité.

3- La performance de notre système de management.

4- La Sécurité est une responsabilité partagée.

5- Notre devise est la satisfaction totale de notre client.

6- Respect des délais d’exécution prescrits.

7- Le respect de l’environnement et l’innovation sont depuis toujours les lignes guides de notre travail.



A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins, en toute sécurité, toute opération ou service que vous choisiriez de nous confier grâce aux compétences professionnelles acquises qui nous placent à l’avant-garde.





Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, cher client, en l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

















NOS REFERENCES:



RIGOR INTERNATIONAL

SEREPT

STORM VENTURE

SAROST

ASTALDI

ROSETTI MARINO

INTECH “LYBIA”

ENI “LYBIA”

NALCO CHAMPION

CHALLENGER

ANSALDO ENERGIA

COOPER ENERGY

SNC LAVALIN

MICOPERI S.r.l.

BRITISH GAS











Service Commercial





Mes compétences :

Vente

Assistanat commercial