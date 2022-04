Samira CHERGUI

De nature dynamique et ambitieuse même si le secteur du transport devient difficile !!!!

Mes diverses expériences m'ont beaucoup appris...

Après 18 ans de pratique dans le transport , je suis toujours aussi passionnée par mon métier , j aime relever des défis et me donner tous les moyens pour atteindre mes objectifs

Après deux ans demi sur la région Rhône Alpes , j exerce depuis janvier 2018 chez Ziegler France, au service affret international.



Mes compétences :

Negociation

Commerce

Polyvalente

Exploitation

Affrètement