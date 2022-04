Samira DJAADAOUI

PROJETS SUR MESURES : Écoute et analyse des besoins et du contexte

CONCEPTION :Conception des projets / Élaboration de recommandation

Création de projets créatifs et sur-mesure

Conception des outils de communication (Identité visuelle, dossier de presse,invitation, Élaboration du plan de communication)

BUDGETS : Élaboration des budgets / Achats / Négociation des contrats

PARTENARIAT : Recherche de partenaires acteurs

FINANCEMENT : Recherche de mécénat et/ou partenariat (Publics et privées), Négociation des

contrats et contreparties / Suivi de la diffusion des informations

COMMERCIAL & PROSPECTION : Relationnel Clients, Interface Clients (Présentation et suivi

des projets), Prospection de nouveaux clients

ORGANISATION & COORDINATION : Coordination des prestataires

Réalisation et suivi logistique de l'intégralité de l'opération, Bilan post-opération