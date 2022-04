Samira ECHATE

Licence en biologie végétale / Master en management qualité/sécurité/environnement

Responsable laboratoire "LABOSFORT" durant 4 ans / Responsable laboratoire laagrima durant 12 ans.

en 2010 / Instauration de la norme ISO 17 025 avec succes dans le laboratoire LAAGRIMA département microbiologique deseaux et des produits alimentaires.

EN 2011 / accréditation du département physico-chimique (analyses physicochimiques des eaux et des aliments)

poste actuel / Directeur Technique et qualité du laboratoire laagrima / Formateur interne qualité / formateur externe en bonne pratique d'hygiene en restauration / auditeur interne qualité / auditeur externe de l'hygiene en restauration .