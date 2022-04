Samira EL ALAMI

Madame el alami samira , mariée , mére de 3 enfants;j ai une éxpérience professionels a casablanca de plus de20 ANS.et j aime travailler et réussir dans ma vie.j ai eu mon diplome de B E P S j ai travaillé a wafa banque pendant 2 ans en qualité de chargée de clientéle ;puis à la sté G A B I de décoration auttant qu assistante de direction pour une durée de 4 ans et dans d autres sté auttant que gérante commerciale pour de longue durée l avant dérniere expérience c était une sté multinationale auttant que chargée de clientéle ,actuellement je gére mon propre projet.J ai commencé comme responsable de communication et Marketing au club des investisseurs et entrepreneurs Au Maroc Aujourd'hui je suis la directrice de ce Club depuis le juillet 2012 à Agadir . En parallélle j ai un reseau de commercialisation des produits de Forever living Au Maroc et je collabore avec des sociétés européennes et Américaines qui vendent des produits de MARQUES .Et afin d aider les jeunes à créer leurs propres entreprises je fais fréquement des présentations sur AGADIR ET CASABLANCA.



Mes compétences :

Assurance

Communication

Vente

Marketing

Finance