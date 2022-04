Samira ELLOUALZA

Responsable de projet et d'équipe en plus de la conception et le développement pour le domaine des solutions intégré en téléphonie cellulaire et la télévision, avec plus de 11 ans d'expérience à ST Ericsson et STMecroelectronics, Rabat

Je suis actuellement une formation en Management de Projet et de Programme à l'Université International de Rabat



Mes compétences :

Gestion de projets

Microélectronique

Management d'equipe

Conception &Verification fonctionnelle

Outils de conception & langages: ICC/Olympus, DC,