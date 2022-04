Après 9ans d'expérience dans le commerce et dans le tourisme culturel, j'ai souhaité changer d'orientation dans le domaine socio-professionnel.

Après une formation de chargée d'accompagnement socio professionnelle au CNAM en 2013/2014

Je désire m'orienter dans le secteur de la formation/insertion/emploi.



Mes compétences :

Internet

Commerce B to C

Tourisme international

Assistante administrative

Hôtesse bilingue

Agent d'accompagnement socioprofessionnelle

Internet, PowerPoint,