Samira FERKANE

Titulaire d’une licence professionnelle "Industrie chimique et pharmaceutique" spécialité

Métiers de la chimie de formulation, je recherche activement un poste en Recherche et Développement ou en industrie dans le secteur de la chimie.



Le domaine de la chimie étant relativement vaste, j’ai voulu me spécialiser en suivant une formation

en alternance. En effet, la formulation représente pour moi le secteur d'activité le plus passionnant de

la chimie, réunissant à la fois innovations et sciences à travers différents domaines. Durant cette

formation, j’ai pu avoir une première expérience en tant que technicienne de formulation : j’ai

travaillé sur différents projets, tels que l’amélioration de formules ou la formulation de teintes sur

différentes peintures (colorimétrie). Au cours de cette licence j'ai pu me familiariser avec les différents

domaines que touche la formulation, notamment la formulations silicone, les matériaux composites, la

rhéologie des formulations agroalimentaires, les arômes ou la galénique. De plus, ayant travaillé

durant trois ans en tant qu’assistante ingénieur dans un laboratoire du CNRS, j’ai pu acquérir de

l’expérience plus largement dans la chimie, ainsi que durant mes stages au cours desquels j'ai pu

manipuler différents appareils comme la Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG) ou la

Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance (HPLC), mais également faire des synthèses

moléculaires.



Les différents postes que j'ai eu l'opportunité d'occuper m'ont permis à chaque fois d'acquérir

plus de responsabilités. De plus la diversité des missions confiées m'a appris à être autonome,

organisée et a avoir un bon esprit d'équipe.