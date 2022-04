Catherine GOFFINET

Passionnée depuis toujours par le monde des goûts et des odeurs, je suis diplômée du Master Professionnel des Industries de l’Aromatique Alimentaire de l’ISIPCA.

Cette formation m'a permis de développer des compétences techniques, scientifiques, de communication et de management, tout en enrichissant ma curiosité pour un domaine que j’ai choisi pour son ancrage profond dans le monde actuel et la possibilité qu’il apporte de développer créativité et nouvelles aptitudes afin d’apporter à mon tour le meilleur à une entreprise et à ses clients..



La période d’apprentissage de deux ans que j’ai effectuée m’a permis de développer rigueur et autonomie par l’entrainement et l’animation d’un panel spécialisé, l’évaluation d’une gamme d’arômes dans un environnement concurrentiel, le développement de nouveaux produits et la mise en place d’une procédure qualité.



Mon entreprise d’apprentissage m’a renouvelé sa confiance en soutenant mon projet au sein du laboratoire de Gastronomie Moléculaire de l’INRA. J’ai ainsi développé des compétences techniques complémentaires et saisi cette opportunité pour participer à divers évènements scientifiques, enrichissant de ce fait ma connaissance du milieu industriel agroalimentaire.



Mon choix de vivre pendant un an dans un pays anglophone traduit mon souci d’ouverture au monde moderne. Je suis persuadée que les capacités de communication et d’adaptation que j’ai pu ainsi démontrer ne peuvent être qu’un plus dans mon travail futur.



Sérieuse et responsable, mon investissement personnel, tel que mon bénévolat au sein d’une association, me permet aujourd’hui de maîtriser le suivi d’un projet jusqu’à son aboutissement dans le respect des contraintes. Je comprends également l’importance de l’esprit d’équipe, et de la pro-activité.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

aromes

Autonomie

Créativité

Curiosité

Développement de produits

Dynamisme

Esprit d'équipe

Gastronomie

Rigueur