Samira FETTOUHI-TANI

Après avoir obtenu une matrîse en droit des affaires, j'ai travaillé au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Mes missions étaient notamment la constitution de sociétés, la rédaction des statuts, la rédation de procès verbal d'assemblées générales.



j'ai repris une formation en master II "droit des créations immatérielles et nouvelles technologies" car je suis très attirée pour tout ce qui concerne l'immatériel est plus particulièrement le droit des marques, des nouvelles technologies et le droit d'auteur.



Aujourd'hui après une expérience de 3 ans dans un organisme public exercant les fonctions de juriste marchés publics, je suis à la recherche d'un poste afin de pouvoir évoluer dans une autre structure.



Mes compétences :

propriété intellectuelle

droit d'auteur

marchés publics

juriste

Droit

propriété industrielle

Rédaction

Droit des contrats

Droit des affaires

brevets

Microsoft Office