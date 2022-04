Samira HAMAT

Mon objectif professionnel est de pourvoir un poste dans une discipline qui me ressemble et dans laquelle je possède suffisamment d'expérience, soit le poste de Conseillère Clientèle / Assistante commerciale et/ou Administratif.



Sérieuse et motivée je possède un grand sens de la précision et d'une capacité d'analyse. J'aime conseiller, convaincre, réaliser les choses tout en tenant comptes de mes objectifs. Le contact client est un source de motivation pour moi.



Je vous invite à communiquer avec moi afin que nous puissions discuter de vos besoins, de mes compétences et des possibilités d'une collaboration futur.





Mes compétences :

* Recherche documentaire

* Gestion de projet

* Word –Excel – Publisher – PowerPoint

* Entretien de recrutement

* Formalités de création d'entreprise

Accueil des clients / Téléphonique