Samira HAMIDI

Depuis Janvier 2012

DELATTRE BEZONS Nigeria:

Control System Specialist.



De janvier 2007 à 2011: JETMULTIMEDIA (SA)

Responsable opérationnel et commercial JETMULTIMEDIA ALGERIE:

Création de la filiale JETMULTIMEDIA Algérie

Mise en place d’une équipe locale et une stratégie commerciale et prospects de clients .

Très bonne connaissance des principaux opérateurs locaux

(Djezzy, Mobilis et Wataniya)





2004 à 2006 :Ares SSII à valeur ajoutée:

Régional Manager Afrique du Nord

Produits : toute la gamme produits ARES : (infrastructure, réseaux, sécurité informatique)

Prestations : Audit, Service, Formation

Mission:Aider Ares à pénétrer le marche maghrébin grâce mon relationnel

Interlocuteur d’ARES vis a vis d’ARES Maghreb (filiale algérienne) :

Prospection des Marchés

Evaluation des besoins et objectifs du client final



Mes compétences :

Connaissance du marché

Maroc

Relationnel