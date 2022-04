Samira HARROUM

Je suis ingénieure en Télécom spécialité réseaux diplômée de SUP'COM. J'ai un master professionnel en Intelligence Marketing et Veille Stratégique de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage (tunis-tunisie). Actuellement, je travaille en tant qu'ingénieur VAS dans Tunisie Télécom et ce, depuis 2009. je suis chargée des solutions de Fidélisation et des solutions de Customer Experience Management (CEM).



Mes compétences :

Marketing

Telecom

Veille

Veille stratégique

Fidélisation client

User experience