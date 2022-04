Samira HASSI

J' ai eu un parcours intéressant dans le commerce où j'ai pu mettre en avant mon sens et mon goût du contact humain. Cependant je me suis rendue compte que je vivais des relations un peu faussées avec le client et ce que je recherchais était d'avoir un contact plus authentique avec un public, d'où mon intérêt pour le social. De plus, je me suis aperçue que le commercial ne répondait pas à mes attentes, à ce que j'attendais d'un métier. En fait à travers mon activité salariée antérieure, je n'étais pas dans le véritable échange humain ce que je recherchais dans un métier. J'étais plus dans des rapports marchands. Le commercial m'a permis de prendre conscience que je voulais exercer un métier où je me sens proche des gens, un métier où j'ai plutôt un rôle d'écoute et d'aide. Pour valider mon projet et pour me rendre compte de la réalité de ce métier je décide de faire un stage d'observation en tant accueillante auprés des personnes Sans Domicile Fixe dans un accueil de jour. Ce stage a confirmé mon désir de travailler dans le social. Je me suis sentie bien dans ce stage, j'ai pris du plaisir à écouter les gens, à les réconforter, à leur apporter une certaine chaleur humaine. J'ai également éffectué du bénévolat dans une association. Ces deux expériences m'ont permis de repenser mon orientation et de délaisser le commercial pour me réorienter dans le domaine du social. J'ai ensuite décidé de passer le concours d'Assistante de service social. Lors de ma formation d'assistante de service social, j'ai réalisé trois stages un 1er stage au siège de la CAF, un 2ème dans un accueil de jour pour personnes Sans Domicile Fixe et en grande précarité et un 3ème à l'Education Nationale. Je recherche aujourd'hui un premier poste en tant qu'Assistante de service social quel que soit l'institution et le public. Mes différents stages m'ont permis de m'adapter à différents publics.