Samira KERDOUN

Avec 4 années d’expériences dans les métiers du tourisme et des loisirs, j’ai eu l’opportunité de découvrir les différents domaines que regroupent ces secteurs passionnants et enrichissants.



Dynamique et investie, je possède des qualités d'écoute et d'adaptabilité sur des fonctions diverses, multiples et variées. Mes expériences professionnelles dans différentes structures touristiques m'ont permis de me familiariser avec les missions et problématiques du tourisme.



Ainsi, participer au développement de projet à vocation touristique, à l’organisation d’évènements requiert des compétences spécifiques que l'ensemble de mes formations, compétences, expériences et motivations professionnelles m'ont permis d'acquérir. L'ensemble de mon cursus universitaire s'est articulé autour de cet objectif.



Grâce notamment à ma curiosité et à ma volonté, j’ai accédé à une expérience complète tant dans la conduite de projets et d’études dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme que dans l’organisation d’évènement international.





Mes compétences :

Gestion de projet

creation de produit

Management

Organisation d'évènements

Étude de marché

animations d'événements

développement de projets