Samira KHASSIM

Diplômée d'ESIEE Management, je me suis spécialisée en financement de l'innovation et j'ai effectué mon stage de fin d'étude chez ALMA Consulting Group, cellule financement de l'innovation à l'internationale.



Depuis la fin de ce stage, j'occupe le poste de consultante en financement de l'innovation au sein de la même société.



J'ai accompli plusieurs tâches, à savoir la mise en place de rapport technique sur le CIR (Crédit Impôt Recherche) dans plusieurs pays, j'ai participé à la production et à la gestion d'un portefeuille client comprenant des PME et des grands comptes (société du CAC 40).



Mon intervention comporte plusieurs étapes, de la présentation du dispositif jusqu'à l'élaboration du dossier technique et l'assistance du client en cas de contrôle de la part de l'administration fiscale ou du Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche.



La rigueur, la maîtrise du dispositif, l'entretien d'une bonne relation client, le professionnalisme et le respect des deadlines sont les connaissances acquises et maîtrisées grâce à mes deux annèes d'expérience.



Mes compétences :

Project management

Relation client

Synthèse et reporting

Rédaction technique

Comptabilité

Financement de l'innovation

Biotechnologie

Finance