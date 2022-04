Samira LAAREJ

Bonjour,



Mon parcours situé au carrefour de la communication, du commercial, de l'administratif et juridique, me permet aujourd'hui d'avoir plus d'une corde à mon arc et d'avoir développer mon sens de la curiosité et de la découverte de secteurs d'activités variés. Mon goût pour les défis me permet de donner toujours le maximum de moi même afin d'atteindre les objectifs fixés.

De part mes expériences professionnelles, je suis devenue une personne avec une grande faculté d'adaptation et un sens poussé du relationnel, qui comme nous le savons tous, est essentiel dans notre société actuel. Effectivement, la relation client est le cœur de tous les domaines d'activités, par conséquent, on ne peut pas négliger l'importance de développer son sens du relationnel afin de réussir à mettre en place toutes stratégies de communications.

Mes qualités relationnelles, mon énergie positive et ma créativité contribueront à m’épanouir pleinement et répondre aux besoins de votre structure.

Je suis donc l'atout que votre structure a besoin!



Contactez-moi !



Mes compétences :

Création de contenus

Rédaction de contenus

Aisance relationelle

Communication

Gestion de la relation client

Assistanat de direction

Accueil téléphonique

Microsoft Office

Internet

eCommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Héliaste

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator