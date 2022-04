Lauréate d’un diplôme de Secrétariat de Direction, ayant neuf ans d’expérience dans le secteur du tourisme, dynamique, serviable, et désireuse de réussir professionnellement, J'ai accumulé un baguage professionnel intéressant dans les domaines de la bureautique, de la réservation et de la facturation dans le secteur de l’hôtellerie.



Mes compétences :

Facturation et reservation