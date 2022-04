Samira MOUNZIL

Peinture RIMZIL SARL



Dans la perspective d’accompagner le développement durable que les économies modernes s’activent à assurer, notre société P. RIMZIL s’est assigné la mission de coopération à un niveau ou à un autre. De ce fait, nous vous promettons un travail de qualité ; un produit de bon choix et un personnel qualifié avec suivi rigoureux pour répondre à vos exigences.



Notre mission :



•Assurer les travaux de peinture pour les locaux administratifs et d’habitation

•Assurer les travaux de carrelage et coordonner les travaux adjacents (éclairage, gypse, …)

•Nettoyage

•Gardiennage et sécurité

•Courses administratives et transfert de courrier

•Transport VIP

•Négoce



Votre mission



•Nous faire confiance



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Credit management

Flux Financiers

Français

HR manager

Langue maternelle

Management

Manager

Transit