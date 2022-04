Samira OULEBSIR

 Veille et analyse d’e-réputation pour divers clients (Luxe, automobile, cosmétique, agro-alimentaire…)

 Analyse d’informations et de la réputation (tableaux de bord, plateforme de veille, études...)

 Veille réglementaire et rédaction de synthèses et rapports de veille et/ ou des études en anglais (industrie pharma/ agroalimentaire)

 Gestion de Monitor : construction et élaboration de requête, vérification du flux web.

 Sourcing : recherche de nouvelles sources pertinente, et requalification de sources existantes





Mes compétences :

Web analytics

Luxury Brand marketing

Regulatory Monitoring

Business Intelligence

Social media