Samira YONIS

A. Des savoir-faire spécifiques :



VALIDER L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

- Collaborer à la certification des comptes de PME



ÉTABLIR et ANALYSER DES DIAGNOSTICS FINANCIERS STRATÉGIQUES ET SOCIAUX

- Faire le diagnostic stratégique d'un Groupe ou d'une PME indépendante

- Établir le diagnostic économique et financier

- Mettre en exergue la politique sociale d'une entreprise en lien avec sa stratégie et sa politique économique et financière



FORMER :

- Former des professionnels aux métiers de la finance, de la gestion, de la comptabilité





B. Un savoir-être en particulier



... motivée par les personnes avec qui je collabore

... dynamisée par les rencontres professionnelles

... capable de mener des projets sur le long, surtout dans des contextes complexes

... riche de mon intérêt pour la transmission de mes connaissances

... animée par la recherche d'une amélioration continue de mes connaissances





Mes compétences :

Expertise

Conseil

Accompagnement

Analyse Financière

Formation, animation d'ateliers