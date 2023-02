L'association sportive SAMMY SKATE CLUB, créée en 1992, est particulièrement impliquée dans la pratique du skateboard, en Bretagne. Depuis Janvier 2014, nous avons la chance de pouvoir évoluer dans une nouvelle salle qui est, à ce jour, le plus grand skatepark couvert de Bretagne (1000m2).

Pour répondre à une forte demande de nos adhérents (de 8 à 40 ans) due à un engouement pour les sports de glisse redevenus très "à la mode", nous souhaitons développer davantage l'activité de notre association.

Ainsi, l'association dispose d'un salarié titulaire du Brevet d'Etat, qui dispense depuis Septembre 2014 des cours à nos adhérents, aux MPT, aux divers centres socio-éducatifs et espaces jeunes, ainsi qu'à quelques écoles dans le cadre des TAP (temps d'activités périscolaires). Le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter.

Nous sommes actuellement à la recherche de sponsors et de partenaires. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



