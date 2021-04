Samson BOSSE

Passionné des secteurs aéronautique et mobilité autonome, cest avec grand plaisir que je mets à votre disposition ma maîtrise :

de processus logiciels (spécification /conception / développement / tests) aussi complexes que ceux requis par la DO-178C DAL A,

de suivi de la qualité logicielle (intégration continue, analyseurs statique/dynamique de code, outils de couverture de tests...),

décritures dinterfaces logicielles (faible couplage / forte cohésion) aussi critiques que celles dun OS IMA ARINC 653.



Mes compétences :

Shell

UML 2.0

Ruby

Python

Linux Redhat

C ++

Linux embarqué

Avionique

DO-178C

C