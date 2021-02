Samuel ALMEIDA

Consultant spécialisé dans le domaine du Data Management.



CERTIFICATIONS:

- PURE STORAGE: Pure Accredited Technical Specialist (PATS), Partner Accredited Sales Expert (PASE) et Pure Accredited Partner Installer (PAPI)

- NUTANIX: Nutanix Platform Professional (NPP), Certified Nutanix Platform Sales

Engineer (NPSE), Certified Nutanix Platform Sales (NPS)

- NETAPP: NCDA et NCIE-SAN 7-Mode et cOT;

- HDS;



COMPÉTENCES TECHNIQUES:

- Stockage : HDS, HP, IBM, NetApp, Oracle/Sun, EMC (notion)

- Robotique : Quantum

- Réseau : Brocade, Cisco

- Stockage Full Flash : Pure Storage

- Hyper-Convergence : Nutanix

- Protocoles : SAN (Fibre Channel, iSCSI), NAS (CIFS, NFS)

- OS : Solaris 8-11, Linux, Windows 2008/2012, VMware 5.X

- Programmation: HTML, C, C++, Shell, Perl, PowerShell

- Sauvegarde: Netvault, Netbackup 6.X/7.X et Veeam 7/8

- Cluster: SunCluster 3.X



