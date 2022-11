Samuel ALVENTOZA

Samuel. A A 37 ans, joccupe chez FMC SMAD la fonction de Technicien de production sur le site de lArbresle dans le Rhône. Après plusieurs expériences dans le domaine de la production, de laéronautique, des semi-conducteurs et plusieurs années de SAV dans le domaine des machines demballages industriels me voici aujourdhui technicien au sein dune unité de production « FULL AUTO » haute cadence. Ma Mission principale : Assurer la fabrication de produit pharmaceutique (dialyseurs) destiné à des patients qui soufrent d'insuffisance rénale. Voir application : http://www.fmc-smad.com/content/20-nos-dialyseurs-fx

Une mission dont les tâches sont multiples :

_ Une partie technique : Cela implique une connaissance des outils de productions afin den assurer la productivité (démarrage, réglage, programmation, formation) ainsi que la maintenance lors des arrêts techniques. Cela inclut des compétences en électrotechnique avec des diagnostics de panne et également en mécanique générale ainsi que la mécanique de précision.

_ Une partie qualité : Avec des points de contrôles réguliers sur la ligne de production, le contrôle des produits et des vides de chaînes avec des changements de référence ou de lot.

_ Une partie production : Assurer le démarrage de la ligne, acheminer les composants, assurer la maintenance préventive et les réglages, être attentif aux différents indicateurs de qualités et cadences et assurer larrêt des machines lors des fermetures dateliers.

_ Une partie administrative : Saisie des composants, ouverture et clôture des ordres de fabrications (OF), saisie des pertes sur le taux de rendement global et renseignement de documents administratifs liés à la conformité des produits en observant des règles décritures.

Un métier agréable et diversifier avec un niveau dexigence qui demande une remise en question quotidienne. Un secteur innovant et plein davenir au service des patients qui méritent un produit de qualité pour combattre une maladie difficile.



Mes compétences :

Mécanique

Electrotechnique

Maintenance

Maintenance industrielle

Électromécanique

Automatisme