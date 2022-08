Samuel BELOT

Professeur depuis 3 ans,j'ai su montrer ma capacité à intégrer une équipe pédagogique et à m'investir dans des projets rapidement.Mon parcours professionnel me permet d'avoir une bonne approche des projets interdisciplinaire.



Mes compétences :

Anglais Technique

Méthodes informatiques et instrumentales

Etablissement de diagnostic de pannes d'appareils

Rédaction de la documentation d’exploitation en fo

Contrôle de la qualité et de la pertinence des don

Modélisation informatique macroscopique et physico

Maintenance informatique

Configuration et développement d'un helpdesk

Utilisation de logiciel de clonage tel que ghost,

Installation de système d’exploitation et de logic

Gestion du réseau pédagogique sous scribe et samba

Concevoir les exercices, les travaux pratiques des

Surveiller le comportement des élèves et contrôler

Renseigner les supports d'évaluation scolaire et i

Administration et configuration des serveurs, des

Suivre et conseiller les élèves dans l'organisatio

Traiter l'information (collecter, classer et mettr

Concevoir et proposer des outils pédagogiques et é

Préparer les cours et établir la progression pédag