Romain PAPUCHON

Spécialiste des systèmes d'information et de l'accompagnement des entreprises privées et organisations publiques dans leurs transformations digitales.



Vous souhaitez dématérialiser vos processus ? Sécuriser vos données et les valoriser ? Mettre en conformité votre infrastructure technique ? Mettre en place une démarche collaborative au sein de votre structure ? Avoir de la visibilité sur vos investissements sur plusieurs années ?



Vous ne savez pas par quel bout commencer ?

Vous souhaitez un avis indépendant de toute solution technique ou revendeur de solutions ?



Expert depuis 17 ans dans les systèmes d'informations privés et publics, je suis neutre et indépendant, et prêt à vous aider ; n'hésitez pas à me contacter !



https://digilux.fr