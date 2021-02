Romuald ANGOT

Responsable Continuité It chez AG2RLAMONDIALE. En charge de la continuité d activité du Système d’information du groupe AG2R La Mondiale.

Responsable de la gestion de crise du Si, du plan de secours informatique ainsi que des plans de continuité opérationnels de la DSI.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management transversal

NetApp

Commvault Simpana

Pure Storage

Legato Networker

Microsoft Hyper-V

Active Directory

VMware ESX

Sécurité des Systèmes (Contrôle d’intégrité, Renfo

Chiffrement / PKI / VPN

GES (Gestion des Evènement de Sécurité : Envision

Patch Management et Vulnérabilité Technique (Found

Réseau et services réseaux IP (Routage, Firewall,

IDPS (Intrushield de McAfee)

Checkpoint

Cisco

DHCP

DNS

AIX

Microsoft Windows Server

Gestion d une cybercrise

ISO 27001

ISO 22301

ISO 27005