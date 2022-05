Linda BODIN

Je suis en charge de l'industrialisation de systèmes électroniques dans le domaine du comptage électrique.

Depuis 2007, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une palette large et diversifiée des différents modes de gestion industrielle

en France et à l’ international.



Au quotidien, je réalise sur différents projets : spécifications industrielles, audits de process, structuration des nomenclatures, mises en place et optimisation de flux logistiques et de process, AMDEC process, analyse et orchestration d'évolutions en vie série, suivi des coùts qualité et délais, etc....



J'ai également une expérience de 8 ans dans la conception de systèmes électroniques dans les domaine du comptage industriel gaz (normes ATEX), de l'automobile et des radiofréquences.

A mon actif : Cartes d'interface communiquantes (RF, GSM GPRS, LAN), d'alimentation, data centers, d'entrées sorties....



Mes compétences :

Audit

Audit Process

Chef de projet

Compatibilité

Compatibilité électromagnétique

Conception

Conception électronique

Electronique

Industrialisation

Logistique

Methodes

Process

Prototype