Samuel CHANU (SAMUEL CHANU)

- Responsable Marketing (Chef produits et Marchés) en Matériels Agricoles depuis juillet 2000



Spécialités : Récoltes des fourrages (Ensileuses, presses, fenaison), Matériels d'alimentation (pailleuse, mélangeuse), Matériels forestiers, Matériels d'Entretien de l'Espace Rural, Matériels d'Espaces Verts et Motoculture, Matériels de Manutention.



Achat, négoce de matériels et relationnel usines et fournisseurs en France et à l'étranger avec usage régulier de l'anglais



Gestion et veille concurrentielle des produits afin d'établir les prix de ventes (jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires)



Création des documents : rédaction des tarifs et des documentations, encadrement du personnel pour la création de pages internet et documents papiers, photographie de matériels, traduction et création de manuels d'utilisation et de pièces détachées



Développement : études prévisionnelles de nouveaux produits avec prix objectifs, création de cahier des charges et échanges avec bureaux d'études, rédaction de rapports techniques en anglais



Organisation évènementielle : gestion, encadrement, installation et participation aux foires et salons



Formation des vendeurs et support téléphonique au réseau de distribution



Ventes de matériels aux clients directs en France et démarrage de ventes à l'Export



- Service militaire 6eme RHC Compiègne 1999-2000

Aide mécanicien navigant sur hélicoptère PUMA



- Apprenti BTS GDEA (61) 1997-1999

Entretien et réparation de machines agricoles en contrat d'apprentissage (ensileuses et presses Mengele, New Holland)



- Chauffeur-réparateur (50)

Saison juillet-août 1996-1995

Conduite, entretien, réparation sur presse haute densité Hesston et chargeurs télescopiques Sambron, Manitou



- Chauffeur-réparateur (61)

Saison juillet-août 1993-1994

Conduite, entretien, réparation sur presse haute densité New Holland



- Fils d'éleveur laitier Normand