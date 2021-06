Développeur PHP | Symfony & Intégrateur web freelance



Statut actuel : à l'écoute d'opportunités professionnelles (Bretagne, Loire Atlantique).

CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/samuel-guedes



Mon objectif principal est d'essayer désormais de "donner du sens" à mon travail : cela peut paraître "idéaliste", mais signifie pour ma part travailler sur des applications web ou pour des structures qui répondent avant tout à une attente, un besoin concret, d'un point de vue sociétal, environnemental, sportif ou plus simplement encore pour ce qui peut contribuer au bien-être de la personne ...



Une sincère fascination et un intérêt pour un secteur d'activité en perpétuelle évolution, m'ont amené peu à peu, à m'orienter avec une passion certaine vers le métier de webmaster. Le besoin de se former en permanence aux nouvelles techniques du développement web et suivre les tendances, en ce qui concerne la création de site internet, amènent à beaucoup de modestie, mais surtout, apportent une stimulation de l'esprit que j'apprécie personnellement. Mes expériences de la vente sont désormais valorisées dans un contexte d'évaluations de budgets et l'établissement de devis.



Mes compétences :

Développement web

Intégration web

Webmaster

Gestion de la relation client

Preprocessing CSS : SASS & LESS

Code management & versioning

Task running : Gulp

JQuery et OOP JavaScript

Méthodologie agile SCRUM

Bases de gestion de projet

PHP & MySQL - Templating Twig/Smarty

CMS WordPress / Framework Symfony