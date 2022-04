François PELLAN

De formation alliant le sport à la communication, j'ai intégré le groupe Havas Media, et plus précisément la branche digitale, en 2004 à Paris.

J'ai occupé respectivement les postes de Mediaplanner, Responsable Clientèle puis Directeur Conseil en balayant plusieurs univers sectoriels (BNP Paribas, Groupe Canal, Orange, Arte, EDF, CIV, Umbro, Vichy).

La sphère du Web est passionnante et nous réserve son lot de surprises au quotidien !

Après avoir poussé la culture du message publicitaire, place désormais à la culture du contenu et de la conversation !



