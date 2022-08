Je m'appelle Samuel Hanot j'ai 22 ans et je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur de chimie à Mulhouse, que j'ai intégré à la suite de mon DUT en chimie et de mon année de classe préparatoire pour me remettre à niveau en mathématiques.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage ouvrier d'une période d'au moins un mois à partir de Juin pour valider ma première année.



Mes compétences :

Polymères

Chimie organique

Chimie analytique