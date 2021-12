Samuel KIEFER

Retour métropole courant 2022 ouvert aux propositions et aux nouvelles perspectives. La curiosité est-elle un défaut ? Je ne suis point de cet avis, il s'agit d'un atout !!!



Une formation d'auxiliaire Ambulancier faite sur l'île à l'issue les portes sont restées closes. Ouvert également à poursuivre sur le DEA ( compte Cpf plein )



Mes compétences :



Analyse - Recherche de besoins

Argumentaire de ventes

Valeurs managériales: régulièrement Chef d'équipes, afin d'optimiser le temps de travail et la dynamisation d'équipes

Physionomiste, capable de faire preuve de jugement et de tact

Gestion des conflits, excellente maîtrise de soi, vif d'esprit

Enquêtes et recherches d'informations

Établissement de rapports en vue denquêtes police/gendarmerie

Environnement juridique