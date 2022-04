Claire DEDINA

Après avoir été employée administrative pendant deux ans chez GARDET SA (Tôlerie fine industrielle), suite à un changement de domicile j'ai travaillé chez PETZL, à la fabrication des harnais d'escalade en particulier, et quelque fois à l'emballage des produits.

Puis après une pause naissance, voilà une deuxième expérience chez GUEYDON du groupe KING JOUET, qui m'a énormément plu car on a joué au lutin du père noël pour les C.E.

J'ai aussi été facteur d'octobre 2011 à juillet 2012 à la poste de Rives, puis à St Egrève de nov 2012 à avril 2013.

S'en ai suivi d' un mois et demi au service compression, chez DEPAGNE a St Gervais le Port (38) et La Rivière (38) , je suis maintenant animatrice petite enfance (mercredi) à la MJC Tullins.

J'entreprends une formation ASCA (Assistant Comptabilité et Administrative) avec le CNED, tout en travaillant en intérim.

Une nouvelle expérience enrichissante de 3 mois, vient compléter ce parcours, en tant que chauffeur livreur vl de janvier à mars 2015.



Je recherche néanmoins un travail à plein temps dans le milieu administratif. J'étudie toute proposition.



Mes compétences :

Discrète

Ordonnée

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur