Agence fondée en 2004 par Samuel MEGRET, 48 ans, breton, marié et papa dElena, de Sacha, et de Gaspard, ancien clerc de notaire rédacteur dactes/négociateur au sein dune étude notariale située en Normandie, lAgence Deuil Immobilier, « Lagence qui sengage, agence familiale au service des familles », est une agence locale, proche de ses clients et soucieuse de défendre leurs intérêts.



Attentive à leurs préoccupations en matière immobilière, LAgence Deuil Immobilier sengage à respecter leurs projets, en leur assurant une transaction saine et de qualité, basée sur la sécurité juridique, lefficacité immobilière et le respect scrupuleux des règles de déontologie.



« LAgence qui sengage, agence familiale au service des familles », nest pas pour nous un slogan commercial neutre, mais traduit bien plutôt notre volonté détablir avec vous des relations professionnelles de confiance.



Au-delà de cela, pourquoi, précisément, faire appel à nous ?



Dabord, nous pouvons prétendre être une des 3 plus anciennes agences de la ville.



Cette longévité, nous la devons à nos clients, qui ont toujours été fidèles.



Nous expliquons aussi cette longévité, cette fidélité, par une réalité : notre agence est dirigée par la même personne depuis sa création, sans discontinuer, sans « turn over ».



Nous pouvons aussi fonder notre légitimité par le souci permanent, et démontré, de suivre les règles scrupuleuses de la déontologie.



Ainsi, nous avons une règle, une exigence, celle de défendre avec rigueur, probité et efficacité, nos clients, légitimement soucieux dêtre pris en charge par une structure reconnue, sérieuse, ayant pignon sur rue.



Lagence ne perd pas de vue quun client satisfait communique à son entourage personnel, familial et professionnel.



Cest donc avec enthousiasme et détermination, sagesse et discrétion, que nous nous mettons à votre service immobilier, quel quil soit !



Pour y prétendre, nos moyens de communication sont variés et multiples : La vitrine de notre agence est tournée vers le client, simple et abordable, idéalement placée au cœur de la ville, en face du magasin Casino.



LInternet constitue également notre source privilégiée de communication autour de votre bien immobilier : Le monde est devenu interconnecté, et la diffusion de votre bien doit pouvoir concerner lensemble de la sphère internet, très active et pourvoyeuse de contacts.



Notre fichier-clients est enfin un élément déterminant de la réussite de votre projet immobilier. Nous suivons personnellement chaque client dans sa démarche foncière.



Enfin, dans le cadre de cette confiance créée, il est opportun de signaler à chacun dentre vous que tous les frais de commercialisation (photos, publication dans la presse et sur internet, mise en valeur sur notre site ) sont à notre charge exclusive.



En choisissant notre agence, vous faites le choix de lefficacité immobilière et de la sécurité juridique, ce qui nest pas rien.