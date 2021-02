Samuel PEIGNOT

Par mon expérience dans le domaine mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique et automatismes, je peux vous fournir des prestations complètes et intégrer la soudure, l’usinage, la découpe laser et autres procédés suivant vos besoins.



Étude, conception, réalisation et maintenance de machines spéciales.

Modifications, améliorations de systèmes existants.

Élaboration des cahiers des charges, réalisation, suivi de fabrication, mise au point, installation, et maintenance.





Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Pneumatique

Automatismes industriels

Hydraulique industrielle

CAO 2D/3D

SolidWorks

Conception mécanique