Dynamique, sérieuse et motivée, je souhaite trouver un emploi dans lequel je pourrais m'investir pleinement.

J'aspire à découvrir des méthodes nouvelles pour y exploiter mes acquis (autonomie, initiatives, maîtrises de principaux outils informatiques...)

Mon expérience m'a permis entre autre d'approcher les domaines du commercial et de la communication.

Et mon bon relationnel me permet de m'intégrer rapidement à une nouvelle équipe et une nouvelle clientèle.