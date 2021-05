San Angelo DEMELAS

Mes expériences professionnelles m'ont permis d'affirmer mes qualités d'analyse, de rigueur, de concision, mon esprit de synthèse ainsi qu’humaines et d’acquérir la maîtrise des outils informatiques (Excel, Access, Sage)

Rigoureux, déterminé et aimant travailler en équipe, mon sens du contact et mes qualités relationnelles font partis de mes atouts majeurs.

Mes capacités de travail et d'adaptation me permettent de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion administrative

Microsoft Office

Merchandising

Techniques de vente

Gestion de projet

Ciel Compta

Gestion du stress

Travail d'équipe

Relations clients