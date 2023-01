Sana MAYKE

Diplômée dun master 2 recherche en gestion et management option Finance à lUniversité Saint-Joseph(avec une attestation de comparabilité de l'ENIC NARIC), et actuellement en Master 2 contrôle de gestion et audit organisationnel au sein de luniversité Paris Nanterre.

Rigoureuse, dynamique et organisée, jai développé dans le cadre de mes études un esprit danalyse et de synthèse avec un excellent relationnel et le sens du dépassement de soi.

Riche dune expérience professionnelle diversifiée du service de la clientèle, et de la vente des produits et service financier au sein de la banque Crédit Libanais.

Mon parcours professionnel m'a permis de renforcer mon expérience dans le domaine de la banque, notamment en prenant part à lorganisation du service en équipe tout en étant autonome.