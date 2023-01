Sanaa HAKIKI

Spécialisée en psychologie du handicap et en pédagogie adaptée.

Je suis Psycho-pédagogue et Professeure spécialisée.

J'exerce en institution médico-sociale et propose des séances de thérapie par remédiation cognitive et de soutien scolaire adaptée à domicile sur le secteur de Castelnau le Lez, Montpellier, Le Crès, Jacou, Clapiers



La thérapie par remédiation cognitive est un programme individuel qui regroupe un ensemble de techniques psycho-éducatives visant à restaurer, renforcer, compenser les capacités cognitives altérées, et de manière indirecte, contribuer à améliorer l'autonomie de la personne.

C'est un traitement psychologique visant à améliorer le fonctionnement cognitif à travers l'élaboration de stratégies qui pourraient être appliquées dans la vie personnelle, scolaire, professionnelle et sociale des personnes atteintes de :

- TSA (Troubles du Spectre Autistique)

- TSLA (Troubles Spécifiques du langage et des Apprentissages)

- Troubles DYS

- TDAH (troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité)



Les séances se déroulent comme des cours à domicile. Le travail se fait à partir d'exercices : papier-crayon, oraux, manipulations, jeux et sur support numérique. Avec des temps de parole libre. En vue d'améliorer les fonctions cognitives : attention, mémoire, langage, raisonnement (méthode, organisation) mais aussi les fonction visuo-spatiales (orientation, représentation spatiale), et exécutives (inhibition, flexibilité, planification).



La durée du programme dépend des troubles et des capacités de chaque enfant. Elles peuvent aller de quelques semaines à quelques mois à raison d' 1 à 2 séances par semaine.

Il est important de noter qu'une bonne régularité permet d'acquérir des habitudes et de progresser.



Les séances de remédiation cognitive sont des cours de soutien à domicile et font partie de la catégorie des services à la personne.

De ce fait, ils donnent accès aux avantages fiscaux de service à la personne.

Pour en bénéficier, il faudra juste créer un compte sur le site du Cesu pour déclarer la rémunération à la fin de chaque mois.



Pour me contacter, vous pouvez me laisser un message au : 0662519629 en m'indiquant :

- la commune et le quartier dans lequel vous souhaitez que j'intervienne

- les horaires possibles pour les séances avec votre enfant

- le meilleur moment pour vous joindre par téléphone

- si vous avez un bilan psychologique, vous pouvez me l'envoyer par mail : shakiki.psy34@gmail.com

Merci, à bientôt.