Sandie MORENO

Un petit lien en direct live "femme skipper" pour faire connaissance:http://youtu.be/YUuNwmR-U9Q

Aprés avoir travaillé 8ans dans les hôtels clubs comme responsable des Sports,en 2003 je passe le BPPN puis embarque sur les voiliers pour faire du charter aux Antilles, en Med,du convoyage aussi(Ocean Indien, Med...). En Dec 2008(aprés avoir acquéri mon 200Voile) j arrive en Calédonie ou je prends ma patente et effectue du charter dans le lagon et sur les îles.En Juillet 2010 je termine mon CDD ou je pilotais la vedette à passagers qui va à l'ilôt Maitre.Depuis, j ai repris mes fonctions en libéral(patentée) et exerce la navigation dans le lagon de Nouvelle Calédonie et dans le pacifique Sud.Je navigue sur catamaran voile, moteur, mais aussi j'ai skippé La Maryvonne(Vieux gréement de 1939 et association loi 1911)travaillé avec les paquebots de croisière en amenant les touristes australiens et autres sur des trips de 3h en zodiac avec 250CV à l'ilôt Canard.J'ai en parllèle exercé en tant qu'éducateur sportif auprés d'association locale.

En Juin 2014,je quitte la Nouvelle Calédonie et reviens en France pour acheter un voilier de 14M et faire le TDM...(Nous sommes propriétaires d'un SO 45.2 depuis Juillet 2017)!!!Avec mon amie diplômée STCW 2010 aussi,nous ne trouvons pas notre "perle" donc on revient sur le marché du travail afin d'effectuer des convoyages ou des croisières.Nous sommes embarquées depuis le 1er Juin sur un catamaran de 19X10 qui prévoit de retourner dans le pacifique!!!Mais oups problèmes techniques(fuite par la chaise d'arbre) et structurels(bulle dans la fibre) le bateau est stoppé pour ces raisons sans pouvoir naviguer...En Avril l'année dernière on part donc en Pologne suivre le chantier,la construction du M/Y 68 Supreme n°1 pendant 4mois puis on revient faire les expertises et gardienner le catamaran de 19X10.Actuellement ce dernier voilier est à Marseille en refit et nous avons terminé notre contrat fin Août 2017.Nous recherchons un embarquement,pr