Sandra ALOMBERT

Expérimentée dans les secteurs du services, du négoce, de l’industrie du bâtiment et l'alimentation animale.

J'ai une première vie professionnelle dans le domaine commercial, puis changement de cap: après avoir participé au déploiement d'un ERP, je passe côté IT. Consultante puis responsable de la solution, je déploie l'ERP Dynamics AX et intègre les outils « best of breed » nécessaires aux spécificités des activités de l'entreprise. Enfin je donne une dimension internationale à mon parcours et je découvre l 'ERP M3 en intégrant le groupe Neovia.



Mes compétences :

CHEF DE PROJETS

Encadrement

Gestion de la relation client

Administration des ventes

ERP

Dynamics Ax

Experte Ventes, Distribution , Supply Chain

M3

Projet internationaux