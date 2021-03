Sandra BASTIAN

Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour faire une alternance avec l'ISTELI de Nancy dans le cursus MOPL (Manager des opérations et processus logistiques : https://www.aftral.com/ecoles/isteli/formation/formation-bac-5-manager-des-operations-et-processus-logistiques-mopl). pour la rentrée fixée au 25/10/2021.



J'ai obtenu mon CACES 1-3-5 au centre de formation Altmeier à Forbach début octobre 2018.



Ayant une formation de comptable, j'ai travaillé pendant 12 ans environs avant de décider, suite à un bilan de compétence, de me ré-orienter vers l'informatique.

Après obtention d'un DUT en 2012 et d'une double certification en informatique et gestion de projet obtenue en avril 2015 suite à une formation en alternance de 2 ans avec le CESI de vandoeuvre-les-Nancy pour le certificat de "Responsable en ingénierie des logiciels" et avec l'UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) pour le certificat "Assistante de projet informatique". Je me suis ensuite dirigée vers la logistique en obtenant ma licence Logistique Globale et Eco-responsabilité à l'IUT de Sarreguemines en juillet 2017. J'ai travaillé un an comme assistante/coordinatrice logistique chez Thyssenkrupp à Sarreguemines et un peu plus d'un an en tant que logisticienne chez Locavac à Saint Avold.