Sandra BAUDIN

L'IMMOBILIER un VRAI METIER de challenger digne d'une compétition aux JEUX OLYMPIQUES ne rien laisser tomber se battre jusqu'au bout. SCB IMMOBILIER c'est une entreprise familiale aux compétences techniques, juridiques, économiques et fiscales pour mener la réussite de vos projets Immobiliers dans la vente et l'achat sur BORDEAUX et CUB mais avec une spécialisation sur le secteur de MÉRIGNAC (33700) depuis 11 ans. Membre de la chambre des Experts Immobiliers et adhérente à la FNAIM, véritable gage de qualité et de sérieux.

Formée au sein du réseau ERA IMMOBILIER de 2005 à 2008, j'ai acquis une solide expérience me valant différentes récompenses et me classant parmis les 50 meilleurs professionnels de FRANCE :

-Classement NATIONAL ERA DES MEILLEURS NEGOCIATEURS sur le chiffre d’affaires encaissé :

• AOUT 2006 3ème

• MARS 2007 32ème

• JUIN 2007 48ème

• AOUT 2007 24ème

Classement NATIONAL ERA DES MEILLEURS NEGOCIATEURS sur le chiffre d’affaires Sous seing privé :

• AVRIL 2006 34ème

• MAI 2006 43ème

• MAI 2007 34ème

Octobre 2007 Trophée des meilleurs négociateurs sur le grand sud ouest



Depuis 2008, je poursuit mon ascension à travers ce métier passionnant grâce à vous clients qui m'ont fait et me font confiance dans vos projets immobiliers. 11 ans de FIDELITE pour certains vaut bien un GRAND MERCI.

PLUS QU'UNE VERITABLE PASSION, UN METIER...