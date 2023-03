Sandra ETIENNE

Je dirigeArray un cabinet de relations publiques qui intervient dans les différents métiers de la communication: Événementiel, Relations presse, gestion des relations extérieures, web et Bases de données.



Nous avons des clients français, américains et québécois.



A notre actif des évènements spécialisés et des rencontres professionnelles dans plusieurs régions françaises.



Mes compétences :

Base de données

Communication

Communication RH

Conseil

Diversité

Enseignement

Enseignement supérieur

Evénementiel

Gestion de projets

Médias

Mobilité

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Système d'Information

USA

Web