Sandra FERREIRA DA MOTA

Bonjour cher réseau,



Je vous propose une technique de soins énergétiques, très puissante encore peu connue appelée le Lahochi (possible en groupe).

Il dissout les blocages énergétiques, responsables de déséquilibres physiques, émotionnels et psychiques.

Vous allez vous sentir apaisés et reboostés, et ce de façon 100% naturelle!



Je vous propose également des soins énergétiques individualisés pour soulager les maux, des soins énergétiques péri et post natal, l'harmonisation énergétique des lieux par géobiologie, un massage facial liftant le Kobido.



Les séances durent en moyenne une heure.



J'interviens auprès des particuliers (animaux compris), des structures sanitaires et médico-sociales, et des entreprises.

Sur rendez-vous, chez vous, au sein de votre entreprise / structure ou à distance, oui oui vous avez bien lu ! Avec tout autant d'efficacité. Donc même si vous êtes à l'autre bout de la planète ce n'est pas un souci ! Vive l'énergie



Venez tenter l'expérience, d'autres l'ont déjà fait avant vous et en sont sortis conquis.



Se sentir bien à l'intérieur, c'est se sentir bien à l'extérieur et attirer à nous le meilleur.



N'hésitez pas à me contacter. A très bientôt.



Sandra