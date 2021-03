Sandra LAMBERT

Forte de seize années dans le secteur du bâtiment, mon expérience et ma curiosité m'ont conduit à développer de nombreuses compétences tant dans le domaine commercial que de la communication.

Rigoureuse, autonome, dynamique et réactive, je suis attachée à développer le contact avec la clientèle.



Conseillère depuis 1 an 1/2 pour l'entreprise Cocci Paris, je complète mon emploi d'assistante commerciale et communication dans la vente en réunion de produits dédiés aux femmes (maroquinerie, lingerie, bijoux, maquillage...).



Depuis quelques mois, j'ai souhaité me lancer dans la création de Bijoux Fantaisies axés sur les cabochons me permettant de pouvoir m'épanouir dans la création graphique. Installée sous le nom Les Bijoux de Floane, je mets en oeuvre au quotidien mes compétences commerciales, marketing et communication.



Mes compétences :

Vente

BTP

Informatique

Illustrator

Photoshop

Indesign

Négociation

Développement de projet