Sandra MCQUILLAN

Quinze ans d'expérience dans le secteur de la santé :

- "responsable prix et remboursement" France et international pour des laboratoires pharmaceutiques leaders dans leur domaine

- "market researcher" pour des agences de conseil telles que Datamonitor à Londres ou Globalinsight à Paris



Compétences:

- une connaissance de l’environnement économique et politique du secteur pharmaceutique : analyse de l’environnement concurrentiel en France et à l’international, analyse des enjeux et critères de décision des payeurs, compréhension des problématiques ville et hôpital

- des compétences liées à la définition de la stratégie prix d’un nouveau produit : analyse d’impact budgétaire, étude d’élasticité prix, analyse benchmark, négociation avec le Comité Economique des Produits de Santé

- lancement de nouveaux produits à l'international, optimisation de la séquence de lancement, analyse des régulations de référencement prix, analyse du traitement des différentes pathologies et accès aux soins sur différents marchés



Connaissances des logiciels pharma (IMS, GERS etc)



Bilingue français/anglais



Mes compétences :

Santé

Management

Industrie pharmaceutique