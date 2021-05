Sandra RICORDEAU

Mise en place de festivals et programmations culturelles :

. conception et développement de projets

. plans de coordination et de communication

. recherches programmation et invités

. lien entre les différents intervenants

actions d’éducation à l’image et médiation :

. présentation séances et animation débats

. interventions thématiques, ateliers

. élaboration de dossiers pédagogiques

organisation logistique et coordination :

. gestion d’équipe

. mise en place et suivi de partenariats

. logistique invités et intervenants

. régie copies de films

communication et médias :

. réalisation de supports de communication (Photoshop, QuarkXpress, InDesign)

. relations médias

. communication ciblée



Mes compétences :

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign